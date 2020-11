Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban afirma ca cele mai multe dintre tarile in care exista o comunitate numeroasa de cetateni romani si-au aratat deschiderea fata de organizarea de sectii de votare pentru alegerile parlamentare din Romania si ca "foarte putine tari pun restrictii”, anunța news.ro.Seful…

- Malta si Nigeria au anuntat oficial ca nu permit organizarea de sectii de vot pe teritoriul lor pentru alegerile parlamentare din Romania din 6 decembrie, a informat, luni, reprezentantul cu insarcinari speciale pentru procese electorale din cadrul MAE, Iulian Ivan. "Singurele state ale caror autoritati…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca din discutiile care se poarta reiese ca vor putea fi organizate sectii de votare in strainatate, insa a punctat ca este posibil ca in unele tari numarul acestora sa fie redus sau sa se permita organizarea lor doar in sediile misiunilor diplomatice. …

- Un al doilea val pandemic a cuprins țarile batranului continent, obligand guvernele sa ia masuri extreme. Mai multe țari europene, precum Marea Britanie, Austria, Grecia sau Portugalia vor intra, de saptamana viitoare in diferite forme de lockdown. Agenția ANSA a intocmit harta statelor cu masurile…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi seara, la Constanta, ca prin organizarea alegerilor parlamentare pe 6 decembrie nu exista un risc suplimentar de raspandire a coronavirusului, daca vor fi respectate regulile impuse in acest sens atat in campania electorala, cat si in ziua exercitarii votului.…

- Premmierul Ludovic Orban a criticat decizia CCR potrivit careia Parlamentul are dreptul sa stabileasca data alegerilor parlamentare, insa a subliniat ca obiectivul guvernului este de a organiza alegerile pe 6 decembrie.Premierul Ludovic Orban a precizat, la B1TV, ca CCR nu avea dreptul sa se pronunte…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis, vineri, situația privind organizarea secțiilor de votare pentru alegerile parlamentare, in strainatate, și țarile care și-au dat acordul de principiu ca romanii sa poata vota la scrutinul de pe 6 decembrie. Oficialul din Guvern a spus ca Malta…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca Guvernul va desfasura o campanie de informare dedicata romanilor din diaspora, astfel incat acestia sa cunoasca faptul ca vor putea vota prin corespondenta la alegerile parlamentare in tarile unde nu va fi posibila organizarea de sectii de votare din cauza restrictiilor…