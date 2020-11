Parlamentare2020/ Orban: Dacă se respectă normele, nu există riscul de infectare în timpul votării Premierul Ludovic Orban a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul PNL, ca in conditiile in care vor fi respectate normele de siguranta stabilite, nu va exista risc de infectare in timpul procesului de votare, pe care l-a comparat cu un drum la farmacie sau la supermarket. "Noi am luat toate masurile ca in cursul procedurii de votare, riscul de transmitere a virusului sa fie mic, chiar foarte mic. Daca se respecta normele pe care le-am reglementat, nu exista riscul de infectare. Practic, cetateanul se duce la vot ca si cum s-ar duce la farmacie sau ca si cum s-ar duce la supermarketul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

