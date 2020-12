Stiri pe aceeasi tema

- PNL a castigat alegerile parlamentare in Salaj, atat la Senat, cat si la Camera Deputatilor, cu peste 27% din voturi, conform numaratorii paralele a acestui partid, fiind urmat de UDMR, cu 23,5% si PSD, cu aproximativ 21% din sufragii. Potrivit precizarilor facute luni, pentru AGERPRES,…

- PSD se afla pe primul loc in judetul Suceava, in urma numararii a circa 70% din cele 560 de sectii de votare, cu 24,8% la Camera Deputatilor si 25,5% la Senat, conform numaratorii paralele realizate de social-democrati. Pe locul doi se situeaza PNL cu 21,4% la Camera Deputatilor si 21,9%…

- Alianta USR PLUS a castigat alegerile parlamentare in judetul Timis, conform numaratorii paralele a PNL care a centralizat rezultatele din 548 sectii din totalul de 601, fiind urmata de PNL, PSD, AUR si PMP, in timp ce Pro Romania si UDMR nu ating pragul accederii in Parlament. Astfel,…

- UDMR a obtinut 38,9% din voturile exprimate in judetul Mures pentru Camera Deputatilor, urmata de PSD cu 16% si PNL cu 15,3% si USR cu 7,7%, conform rezultatului numaratorii paralela efectuata de PNL, dupa centralizarea datelor primite din 300 din cele 570 de sectii de votare din judet. Datele au fost…

- Candidatii PSD la alegerile parlamentare au fost votati duminica de cei mai multi alegatori din judetul Tulcea, obtinand 32% si sunt urmati la o diferenta de circa 500 de voturi de cei ai PNL, cu 29%, potrivit numaratorii paralele efectuate de organizatia judeteana a liberalilor. Presedintele filialei…

- Cele doua posturi de vicepresedinte al Consiliului Judetean (CJ) Olt vor reveni PSD, formatiune care a obtinut 21 de mandate de consilier judetean din totalul de 32, iar pentru aceste functii social-democratii ii vor propune pe Virgil Delureanu si Ionut Ivan, a anuntat miercuri presedintele PSD Olt,…

- Liberalul Andrei Carabelea a castigat functia de primar al municipiului Piatra-Neamt, potrivit numaratorii paralele partiale a 92% dintre sectiile de vot, realizata de PNL Neamt. Andrei Carabelea a intrunit 26,38% dintre voturile valabil exprimate. Pe pozitia a doua se situeaza, potrivit aceleiasi numaratori…

- Deputatul PSD Corneliu Stefan a obtinut un scor de peste 50% pentru functia de presedinte al CJ Dambovita, conform numaratorii paralele partiale a organizatiei judetene PSD. PSD, conform sursei citate, a obtinut functiile de primar in cele doua municipii din judet, respectiv Targoviste si Moreni. De…