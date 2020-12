Parlamentare2020/ Olt: Prezenţă de peste 100% în două secţii din comunele Coloneşti şi Bărăşti Prezenta la urne la doua sectii de votare din comunele Colonesti si Barasti este de peste 100%, iar la nivelul celor doua localitati depaseste 60%, fiind cel mai mare procent de participare la vot in judetul Olt la alegerile parlamentare de duminica, potrivit site-ului Autoritatii Electorale Permanente. La sectia 130 Motoesti, din comuna Barasti, la ora 15,00, prezenta era de 102%, dupa ce votasera 51 de persoane, dintre care 26 pe liste suplimentare. La sectia 156 Batareni, din comuna Colonesti, unde prezenta la vot la ora 15,00 era de 103,40%, se prezentasera la vot un numar de 152 de alegatori,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In doua secții de votare din județul Olt prezența la urne a fost de peste 100%. De asemenea, intr-o secție de votare din județul Mehedinți la ora 12 procentul de participare la vot era tot de peste 100%, potrivit site-ului Autoritații Electorale Permanente.In secția 268 amenajata in Școala Generala…

- Prezența la vot la alegerile parlamentare din 6 decembrie este monitorizata in timp real și disponibila pe site-ul prezenta.roaep.ro. Pana la aceasta ora, și-au exprimat votul peste 3 milioane de romani. Libertatea va prezinta prezența la vot din ora in ora, la secțiile de votare din Romania și din…

- Un incident foarte grav a avut loc in aceasta dimineata intr-o sectie de votare din comuna Turburea, judetul Gorj. Conform adevarul.ro, un polițist aflat in secția de votare din comuna, a tras accidental cu pistolul din dotare, atunci cand a vrut sa iși verifice armamentul. Conform IPG Gorj, politistul…

- Prezenta la urne in comuna Tatulesti din judetul Olt era de peste 101%, la ora 15,00, in conditiile in care in localitate au votat pe liste suplimentare peste o treime dintre alegatori, conform datelor afisate pe portalul prezenta prezenta.roaep.ro . La Tatulesti, pana la ora 15.00, au votat 722 de…

- Un barbat de 28 de ani, din omuna Cungrea, județul Olt, s-a ales cu dosar penal pentru frauda la vot, duminica dimineața.Potrivit politistilor, barbatul este din comuna Colonesti, dar cu reședința in comuna Cungrea. El s-a prezentat la o secție de votare din Cungrea, unde ar fi votat folosind actul…

- Cateva incidente au avut loc, duminica, la secții de votare din Gorj, Navodari și Olt. Zece alegatori din comuna Matasari, din judetul Gorj, au votat de doua ori primarul localitatii. Politistii efectueaza cercetari in acest caz. „Politisti din cadrul Sectiei Nr. 3 Politie Rurala Motru s-au sesizat…

- Polițiștii din Olt au deschis un dosar penal pentru frauda la vot, dupa ce un barbat de 28 de ani din comuna Colonești ar fi votat cu actul de identitate al concubinei sale, conform Mediafax.Citește și: Ludovic Orban a ajuns la urne: premierul sta la COADA, un tanar in SCAUN CU ROTILE i s-a…

- In aceasta dimineața un barbat de 28 de ani, din comuna Colonești, cu reședința in comuna Cungrea, s-a prezentat la o secție de votare din Cungrea, unde a votat folosind actul de identitate al concubinei sale. Ulterior, barbatul s-a prezentat la o alta secție de votare, unde a votat folosind propria…