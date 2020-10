Lista de candidati pentru Senat a filialei judetene Olt a Pro Romania a fost respinsa deoarece pe aceasta au fost propusi numai barbati, astfel incat nu se asigura reprezentarea ambelor sexe, se precizeaza in hotararea Biroului Electoral de Circumscriptie privind admiterea candidaturilor acestui partid pentru alegerile parlamentare, publicata vineri. Biroul Electoral de Circumscriptie Olt a admis insa lista de candidati a Pro Romania pentru Camera Deputatilor, precum si toate candidaturile de la celelalte 12 partide care au depus liste in judet pentru alegerile parlamentare. In judetul Olt au…