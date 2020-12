Stiri pe aceeasi tema

- Peste 171.000 de romani din afara tarii au votat la alegerile parlamentare, pana duminica, la ora 15,00. Potrivit site-ului Autoritatii Electorale Permanente, 21.329 dintre aceste voturi au fost exprimate prin corespondenta. In Spania, tara cu una dintre cele mai mari comunitati…

- Peste 117.000 de romani din afara tarii au votat la alegerile parlamentare, pana duminica, in jurul orei 12,00, potrivit Agerpres. Potrivit site-ului AEP, 21.329 dintre aceste voturi au fost exprimate prin corespondenta. In Spania, tara cu una dintre cele mai mari comunitati de romani din strainatate,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, ca, pana in prezent, au votat circa 50.000 de cetateni romani cu domiciliul in strainatate. "Ii asteptam in continuare si in cursul zilei de astazi si in cursul zilei de maine sa-si exercite acest drept fundamental la vot.…

- Cetatenii romani cu drept de vot cu domiciliul sau resedinta in strainatate sunt asteptati sambata si duminica la urne pentru a-si alege reprezentantii in noul Legislativ. Este pentru prima oara cand alegerile parlamentare in strainatate se deruleaza pe parcursul a doua zile. Circumscriptia electorala…

- Ministerul Afacerilor Externe a publicat pe pagina sa de internet, in secțiunea dedicata alegerilor parlamentare 2020 , o rubrica de „Intrebari frecvente” referitoare la exercitarea dreptului de vot de catre cetațenii romani cu domiciliul in strainatate la alegerile parlamentare din decembrie. Potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca a publicat pe pagina sa de internet, in sectiunea dedicata alegerilor parlamentare 2020, o rubrica de "Intrebari frecvente" referitoare la exercitarea dreptului de vot de catre cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate la alegerile parlamentare…

- Alegeri parlamentare: 748 de secții de votare organizate in strainatate Foto: Arhiva 748 de secții de votare vor fi organizate în strainatate pentru alegerile parlamentare din decembrie. Ministrul de externe Bogdan Aurescu a anunțat, în aceasta seara, ca…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a inaintat, luni, catre Autoritatea Electorala Permanenta (AEP), propunerea de organizare a 748 de sectii de votare in strainatate la alegerile parlamentare din 5 si 6 decembrie. Potrivit MAE, cele mai multe sectii de votare vor fi organizate in Spania (140 de sectii,…