Copresedintele USR PLUS Bucuresti Claudiu Nasui a declarat, luni, ca Alianta a castigat alegerile parlamentare in Capitala, mandatele care ar reveni USR PLUS, potrivit estimarilor, fiind 12 la Camera Deputatilor si 5 la Senat.



"Din rezultatele pe care le avem reiese ca USR PLUS a castigat alegerile parlamentare la Bucuresti, lucru pentru care dorim sa multumim in mod special alegatorilor, bucurestenilor care au venit la vot. (...) Vom folosi mandatele obtinute pentru a continua in Parlament munca noastra de patru ani si pentru a implementa programul de guvernare. Din estimarile noastre…