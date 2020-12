Nume cunoscute din politica romaneasca deschid listele de candidati la Senat si Camera Deputatilor in circumscriptia electorala Bucuresti.



Unii au facut politica si revin la alegerile din acest an, altii sunt membri ai actualului Parlament si doresc un nou mandat de senator sau deputat.



Circumscriptia electorala Bucuresti are alocate, conform AEP, 13 mandate de senator si 29 mandate de deputat.



In Capitala, ordinea pe buletinele de vot, stabilita de Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti, este urmatoarea:



