- Kelemen Hunor. presedintele UDMR, a declarat duminica dimineața dupa ce a votat ca asteapta de la viitorul Parlament „stabilitate politica, predictibilitate si mai putine certuri inutile”.

- Kelemen Hunor sustine ca este optimist in privinta rezultatelor pe care UDMR le va obtine la alegerile parlamentare. "Daca noi in 2016 cu 195 primarii castigate am obtinut aproape 7% la alegerile parlamentare, sunt optimist ca dupa acest rezultat de la alegerile locale, cu 199 primarii castigate,…

