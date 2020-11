Parlamentare2020/ Ioana Constantin (PMP): Şcolile trebuie redeschise; nu putem izola educaţia Candidatul PMP la Camera Deputatilor Ioana Constantin sustine ca scolile trebuie redeschise, pentru ca nu toti elevii au acces la cursuri online. "Scolile trebuie redeschise! Nu putem izola educatia. 1 din 2 elevi din Romania face ore pe telefon, aproape 30% dintre elevi si 43% dintre profesorii Romaniei nu au toate resursele logistice pentru scoala online. Orele pe telefon nu inseamna scoala. Tabletele - afacere pentru multi politicieni nu asigura invatamant de calitate. In mediul rural, unde semnalul la telefon e slab, acolo unde nu exista curent electric, acolo nu exista scoala. Intr-o familie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

