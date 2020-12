Parlamentare2020/ Iaşi: Deputatul PMP Petru Movilă cere redeschiderea şcolilor Presedintele PMP Iasi, Petru Movila, candidat din partea formatiunii politice pentru inca un mandat in Camera Deputatilor, sustine ca elevii trebuie sa aiba sanse egale la educatie si cere redeschiderea scolilor. "Scolile trebuie redeschise pentru ca altfel vom fi o societate de diletanti si de analfabeti functionali. Toti elevii trebuie sa aiba sanse egale la educatie, dar acest sistem de invatare online este o paguba generala, o frana totala in viitorul copiilor nostri. Cei mici au nevoie de socializare, iar cei mari, mai ales cei din clase terminale, de oportunitati echitabile in viata", considera… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

