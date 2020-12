Un numar de 143 de persoane aflate in izolare, testate pozitiv COVID-19 sau in carantina, dupa ce au fost contacti cu alte persoane infectate cu SARS-CoV-2, dar care nu detineau acte doveditoare de la Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati pentru situatiile in care se afla, vor vota cu urna mobila, informeaza, duminica, Biroul Electoral Judetean (BEJ).



Potrivit sursei citate, cetatenii aflati in situatiile de mai sus au solicitat urna mobila, depunand in acest sens cereri transmise la BEJ, prin intermediul Prefecturii Galati.



"Toate aceste persoane vor vota astazi (duminica…