- Gabriel Oprea, presedintele Uniunii Militarilor si Politistilor ''Mihai Viteazul'' (UMPMV), a anuntat ca, prin candidatura sa independenta, doreste sa reprezinte drepturile militarilor si politistilor in Parlamentul Romaniei, la nivelul Comisiei de Aparare.

- Gabriel Oprea, candidat independent la alegerile parlamentare, spune intr-o conferința de presa ca intenția sa e aceea de a ajunge in Comisia de Aparare din Parlament pentru a oferi un suport suplimentar polițiștilor și militarilor romani prin „experiența, diplomația, puterea de convingere și autoritatea”…

- Gabriel Oprea și-a depus candidatura ca independent, la alegerile parlamentare din 6 decembrie, pentru un mandat in Camera Deputaților, in București. Citește și: Calin Popescu Tariceanu: Efectul deciziei CCR este ca orice parlamentar va putea fi anchetat pentru votul exprimat / VIDEO„Presedintele…

- Motivul este acela ca, acum 5 ani, atat Gabriel Oprea, cat și UNPR – partidul pe care il crease de la zero – stateau foarte bine in sondaje, iar acest lucru a deranjat Sistemul. Drept urmare, DNA a fabricat acest dosar politic, acuza Gabriel Oprea, intr-un comunicat emis in numele Uniunii Militarilor…

- Comisia juridica a Senatului a adoptat miercuri raport favorabil cu amendamente la proiectul de lege initiat de lideri ai PSD, PNL, USR, UDMR si minoritati privind alegerile parlamentare din 6 decembrie. Au fost opt voturi „pentru” si trei abtineri, iar initiativa legislativa urmeaza sa primeasca…

- Uniunea Militarilor și Polițiștilor 'Mihai Viteazul' susține ca accidentul in care a fost implicata mașina ministrului Transportului Lucian Bode a fost similar celui in care a fost implicat fostul ministrul Gabriel Oprea."Avand in vedere interesul legitim al jurnaliștilor manifestat in spațiul…

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi a acuzat luni PSD ca blocheaza in Comisia de Aparare o noua lege a pensiilor pentru militari. „Sicane in complicitate cu specialistul in munca al PSD, cunoscut publicului larg drept «viteazul din shaormerie»”, a precizat Raetchi, referindu-se la Adrian Solomon, presedintele…

