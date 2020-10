Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia PSD Valcea a depus joi listele de candidati pentru alegerile parlamentare, pe primul loc pe lista de candidati pentru Senat fiind Bogdan Constantin Matei, fost ministru al Sportului, iar la Camera Deputatilor primul pe lista fiind Ovidiu Stefan Popa. Presedintele PSD Valcea, Constantin…

- Partidul Pro Romania Maramureș a depus listele pentru alegerile parlamentare. Doamnele Viorica Marincaș și Cornelia Negruț deschid listele la Camera Deputaților și Senat! Azi, 22 octombrie 2020, Partidul Pro Romania Maramureș a depus la Biroul Electoral Județean lista candidaților pentru Camera Deputaților…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, miercuri seara, ca au fost finalizate toate listele pentru Parlament, existand unele modificari in urma deciziei "ca niciun candidat al PSD sa nu fie trimis in judecata pentru o speta penala". El a aratat ca, in Vrancea, listele sunt deschise de Nicusor Halici…

- Organizatia PSD Bistrita-Nasaud a depus, miercuri, la Biroul Electoral Judetean, listele de candidati pentru alegerile parlamentare, eveniment de la care au lipsit liderul filialei, Radu Moldovan, si unul dintre candidati, Bogdan Ivan, ambii aflati in izolare dupa ce au fost confirmati saptamana…

- PSD Dolj a depus, miercuri, la Biroul Electoral Judetean de Circumscriptie dosarele de candidatura pentru alegerile parlamentare, pe primul loc la Senat fiind fostul presedinte al Consiliului Judetean Ion Prioteasa si fost lider al organizatiei si pe locul 1 la Camera Deputatilor, deputata Alexandra…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a impus-o pe deputatul Steluța Gustica Cataniciu, fosta președinta a ALDE Cluj, trecuta la PSD, candidat PSD Bihor, pentru Camera Deputaților, în pofida dorinței filialei. Ioan Mang, liderul PSD…

- PNL Dambovița a depus miercuri, la Biroul Electoral Județean (BEJ), lista candidatilor pentru alegerile parlamentare. Lista este deschisa de presedintele PNL Dambovița, Virgil Guran, la Senat, si de secretarul PNL Dambovița, Gabriel Plaiașu la Camera Deputatilor. La capitolul privind un posibil scor…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca va deschide lista partidului pentru Camera Deputatilor la Bucuresti. "Presedintele partidului candideaza in Bucuresti", a spus Orban, dupa o sedinta a conducerii PNL. El a precizat ca liberalii vor depune listele cu semnaturi pe 20 octombrie,…