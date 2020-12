Parlamentare2020/ "Fără penali", fără pensii speciale şi desfiinţarea Secţiei speciale, propunerile USR-PLUS pentru guvernare "Fara penali in functii publice", eliminarea pensiilor speciale, desfiintarea Sectiei speciale pentru investigarea magistratilor si eliminarea schemei de pensionare anticipata a magistratilor se numara printre obiectivele propuse de USR PLUS pentru protocolul coalitiei de guvernare. Conform unui comunicat al USR PLUS, alianta este pregatita sa-si asume guvernarea alaturi de PNL si UDMR, iar documentul intitulat "Revolutia bunei guvernari" va reprezenta baza de negociere pentru formarea viitoarei coalitii. Totodata, alianta propune ca negocierile sa se desfasoare in trei etape: - agrearea obiectivelor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

