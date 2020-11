Parlamentare2020/ Eugen Ţapu-Nazare: Prin joaca de-a demisiile, PSD şi USR se fac de râs în faţa românilor Viceliderul grupului PNL din Senat, Eugen Tapu-Nazare, considera ca, prin joaca de-a demisiile, PSD si USR se fac de ras in fata romanilor.



"Teatru ieftin, circ si ipocrizie marca PSD si USR pe tema pensiilor speciale, in absenta unor mesaje clare si a unor programe credibile pentru Romania. Joaca de-a demisiile nu reprezinta altceva decat o atitudine diletantista care scade si mai mult credibilitatea celor doua partide aflate, oricum, pe un trend descendent", a spus senatorul liberal, intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES.



Conform aceleiasi surse, Eugen Tapu-Nazare

Sursa articol: agerpres.ro

