- O femeie din Medgidia, județul Constanța, a fost amendata cu 4.500 de lei dupa ce și-a fotografiat votul și l-a distribuit pe rețelele de socializare, anunța MEDIAFAX. Poliția Constanța anunța ca in Medgidia, oamenii legii au fost sesizați cu privire la faptul ca o femeie și-ar fi fotografiat…

- Un jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Dolj, care asigura paza și protecția unei secții de votare din Craiova, s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul ca o persoana, care se afla in cabina de vot și-a fotografiat cu telefonul buletinul de vot. Potrivit primelor informații oferite…

- Un tanar de 28 de ani care a urcat in noaptea de luni spre marti pe un bloc din municipiul Constanta, amenintand ca se arunca in gol pentru ca a fost amendat din cauza nerespectarii masurilor impuse in perioada de carantina, a fost convins de politisti sa renunte la gestul sau. "Azi-noapte, in jurul…

- Polițiștii au imparțit, vineri, materiale de protecție la o inmormantare care a avut loc in localitatea Casteu, din județul Constanța. Cine nu le-a folosit a fost sancționat, potrivit Mediafax. Polițiști din cadrul Secției 4 Rurala Medgidia au mers, vineri, la biserica din localitatea Castelu,…

- Mai multi soferi din judetul Constanta au fost prinsi de politisti dupa ce s au urcat bauti ori fara permis la volan.La data de 7 octombrie a.c., in jurul orei 01.00, politisti din cadrul Sectiei 4 Rurala Medgidia au identificat un barbat, de 34 de ani, care a condus un autoturism pe strada 1 Mai din…

- Astazi, in jurul orei 16.40, politisti din cadrul Politiei orasului Murfatlar au fost sesizati despre faptul ca o femeie ar fi fotografiat buletinul de vot in timp ce se afla in interiorul cabinei de la sectia 305 din orasul Murfatlar. Femeia in cauza a fost sanctionata cu amenda in valoare de 700 de…

- Politisti din cadrul Postului de Politie Comana au plicat o amenda in valoare de 600 de lei.Astazi, in jurul orei 9.00, politisti din cadrul Postului de Politie Comana, judetul Constanta, au fost sesizati cu privire la faptul ca o persoana ar fi fotografiat buletinul de vot in timpul exercitarii votului.Persoana…

- Identificat si retinut in scurt timp dupa ce ar fi comis o talharie.La data de 20 septembrie a.c., in jurul orei 15.15, politisti din cadrul Sectiei 4 au fost sesizati de catre o femeie, de 49 de ani, din municipiul Constanta, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla pe strada Soveja, o persoana…