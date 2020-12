Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central a solicitat, in sedinta de sambata, Companiei Nationale Posta Romana SA mai multe informatii referitoare la votul exprimat prin corespondenta la alegerile parlamentare de catre romanii aflati in diaspora. Conform adresei BEC, au fost solicitate detalii despre numarul trimiterilor…

- Alianța USR-PLUS acuza ca primește mii de sesizari din partea romanilor din diaspora care reclama ca votul lor prin corespondența nu a ajuns la Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) „Ei și-au ințeles indatorirea civica de a vota și au facut-o in condiții de siguranța folosind votul prin corespondența.…

- Aproape 40.000 de romani din strainatate s-au inscris pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din luna decembrie. Termenul de inscriere in Registrul electoral ca alegator in strainatate prin corespondenta a expirat joi, la ora 24,00. Potrivit site-ului AEP, un numar total de 39.238…

- Romanii din Diaspora au o luna in plus, fata de anul trecut, pentru votul prin corespondenta, iar Guvernul va porni o campanie pentru a indemna romanii sa voteze in acest fel. In unele tari, s-ar putea sa nu se organizeze sectii de vot, scrie Mediafax.Pandemia da peste cap votul la parlamentare…

- Pana luni, ora 10.00, doar puțin peste 6.000 de alegatori romani din afara țarii optasera pentru votul prin corespondența la alegerile parlamentare din acest an prin inregistrarea pe portalul www.votstrainatate.ro, potrivit unui comunicat al Autoritații Electorale Permanente (AEP).

- Puțin peste 6.000 de alegatori romani din afara țarii s-au inscris pentru a vota prin corespondența la alegerile parlamentare din acest an, prin inregistrarea pe portalul www.votstrainatate.ro, relateaza Hotnews.AutoritateaElectorala Permanenta (AEP) mai anunța ca pentru votul la secția de votare s-auinscris…

- Autoritatea Electorala Permanenta a precizat ca pentru alegerile parlamentare din acest an s-au inscris pentru votul prin corespondenta 3.032 de romani din afara tarii, in timp ce pentru votul la sectie s-au inregistrat 1.059 de cetateni romani din diaspora. "Autoritatea Electorala Permanenta…

