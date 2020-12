Parlamentare2020/ Ciolacu: Săptămâna viitoare vom analiza toate scorurile pe cele 8 regiuni Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca saptamana viitoare vor fi facute analize ale rezultatului votului de la alegerile parlamentare pe toate cele 8 regiuni, mentionand ca victoria social-democratilor este una ''de fond, nu de forma''. "Vom avea pe fiecare regiune analize, saptamana viitoare vom face pe toate cele 8 regiuni discutii si vom analiza toate scorurile (de la alegerile parlamentare - n.r.). Astazi am facut grosso modo si am vrut sa vedem daca castigul PSD este unul de fond sau de forma. Vreau sa va zic ca din toate administratiile, peste 3.000 de administratii,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu spune despre Klaus Iohannis ca, prin votul de la alegerile parlamentare, romanii au transmis un mesaj clar: nu se mai poate continua cu un guvern de politruci. „Votul este cea mai aspra palma democratica pentru un președinte care nu și-a ințeles atribuțiile! Romanii i-au transmis…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca fostul primar al Sectorului 1, Daniel Tudorache, nu mai este membru al partidului si nu va fi validat ca deputat in viitorul Parlament daca va castiga aceasta demnitate la alegerile parlamentare din 6 decembrie. "Asupra domnului Tudorache a inceput…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca nu ar fi rau ca pentru prima data social-democratii sa propuna pentru functia de premier, daca vor castiga alegerile parlamentare, o alta persoana decat presedintele partidului."Sunt foarte multi colegi care se incadreaza in profilul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sâmbata, la Timișoara, întrebat daca va fi premier și dupa alegerile din decembrie, ca primul ministru îl da partidul care câștiga alegerile, în replica dupa ce USR-PLUS a anunțat ca intra în alegerile parlamentare cu dorinta de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca alegerile parlamentare din 6 decembrie sunt decisive pentru Romania si ca degeaba PSD doreste sa amane scrutinul. "Romanii, din mai 2019, au aratat clar ca nu mai vor PSD, ca s-au saturat de un partid care calca in picioare drepturile si libertatile…

- Consiliul Politic National al PSD se reuneste marti, de la ora 17,00, pentru a valida listele cu candidatii partidului pentru alegerile parlamentare. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca listele finale ale candidatilor pentru alegerile parlamentare vor fi aprobate marti. "Listele finale…

- Presedintele Camerei Deputatilor spune ca trebuie sa fie un Parlament legitim, iar Iohannis si guvernul actual au scapat pandemia de sub control. "Am avut din nou noroc. Nu sunt pozitiv. O sa ne incerce in continuare, la un moment dat o sa ni se termine si norocul. Din punctul meu de vedere…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, luni, ca in urmatoarea sedinta a Consiliului Politic National al partidului se va discuta un set de criterii privind alcatuirea listelor pentru alegerile parlamentare. "Avem mai multe criterii. A venit domnul profesor Dincu cu ele, au fost doar…