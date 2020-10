Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca listele pentru alegerile parlamentare ale organizatiei de la Vrancea au fost invalidate de Consiliul Politic National al formatiunii, adaugand ca el considera ca nu este oportun ca Marian Oprisan sa candideze pentru Senat.„Listele trimise…

- Sfarșit brusc pentru rascoala declanșata marți seara de Marian Oprișan, ce s-a trecut primul pe lista candidaților la Senat din partea PSD Vrancea, deși de la București se luase alta decizie. Lista lui Oprișan a fost invalidata miercuri de Consiliul Politic National al PSD. Marcel Ciolacu, președintele…

- "Listele de la Vrancea au fost invalidate. Acest lucru inseamna ca se declanseaza din nou procedura si din nou vom lua decizia finala in aceasta seara. Consider ca Marian Oprisan nu ar trebui sa candideze pentru o functie in Parlament, nu este oportun. Este oportun sa ramana vicepresedintele Consiliului…

- Consiliul Politic National a invalidat lista candidatilor PSD Vrancea la alegerile parlamentare. Decizia vine in contextul in care Marian Oprisan a convocat o sedinta a organizatiei PSD Vrancea si s-a pus candidat la parlamentare. Marian Oprisan, demonstratie de forta in fata lui Ciolacu! S-a…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a anuntat miercuri ca lista candidatilor PSD Vrancea a fost invalidata de Consiliului Politic National al partidului si a adaugat ca nu este oportuna candidatura lui Marian Oprisan la Senat, iar acesta ar trebuie sa ramana vicepresedinte al Consiliului Judetean Vrancea.

- Marcel Ciolacu a anuntat ca a luat aceasta decizie in urma sedintei din Consiliul Politic National al PSD. "Impreuna cu colegii mei am luat decizia ca pe listele PSD nu o sa candideze nicio persoana are este trimisa in judecata. In acest moment, toti presedintii de organizatii fac un control.…

- Candidatura lui Marian Oprișan pentru un loc eligibil la Senat a fost respinsa, miercuri de conducerea PSD. Consiliul Politic National a decis sa invalideze lista candidaților PSD Vrancea la alegerile parlamentare dupa ce Marian Oprisan a convocat o ședința a organizației PSD Vrancea s-a pus camdidat…

- Consiliul Politic National al PSD se reuneste marti, de la ora 17,00, pentru a valida listele cu candidatii partidului pentru alegerile parlamentare. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca listele finale ale candidatilor pentru alegerile parlamentare vor fi aprobate marti. "Listele finale…