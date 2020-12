Parlamentare2020/ Ciolacu: Într-adevăr, românii trebuie să iasă la vot, ca să îl ''măture'' pe Orban de la putere Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca, intr-adevar, romanii trebuie sa iasa la vot duminica, pentru a indeparta de la putere "cel mai nociv" Guvern pe care l-a avut Romania.

"Intr-adevar, romanii trebuie sa iasa la vot! Ca sa il mature pe Orban de la putere! Pentru toata bataia asta de joc la care au supus un intreg popor. Nu au testat, nu au intarit ATI-urile, au inchis scolile, au inchis pietele, au inchis restaurantele, au fugarit crestinii din biserici si au imbolnavit romanii cu mastile neconforme. Au distrus economia si au falimentat firmele romanesti. Au pustiit… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

