Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri ca unul dintre lucrurile pentru care il "judeca" pe premierul Ludovic Orban este ca nu a facut nicio remaniere guvernamentala din noiembrie anul trecut.



"Unul dintre lucrurile pentru care eu il judec pe Orban in acest moment este ca nu are capacitatea de a face diferenta din noiembrie, anul trecut, cand a venit cu primul Guvern, cu toate ca si al doilea Guvern e identic, provocarile venite dupa luna martie cu aceasta pandemie si incapacitatea de a se schimba in functie de nevoile si prioritatile romanilor. Nu poti sa nu faci nicio…