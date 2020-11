Profesorul Alexandru Rafila si rectorul UMF Targu Mures, Leonard Azamfirei, vor face parte din echipa pe care social-democratii o pregatesc pentru guvernare, dupa alegerile parlamentare, a declarat joi, presedintele PSD, Marcel Ciolacu. "In acest moment lucram la aceasta echipa. Marea majoritate este conturata. (...) Categoric, cu domnul Rafila o sa mergem la Sanatate. Si, daca vom hotari, pe domnul profesor Azamfirei, am merge cu dansul ministru al Educatiei", a afirmat Ciolacu, in studioul ziarului Libertatea. Intrebat daca si-ar asuma functia de premier sau daca ia in calcul sa nominalizeze…