Presedintele organizatiei Mures a Pro Romania, Calin Buzgau, candidat pentru Camera Deputatilor, sustine ca venitul minim de criza si sprjinul economic sunt primele masuri pe care partidul le va propune in cadrul planului pentru iesirea din criza si ca acestea trebuie luate pe tot parcursul anului viitor.



"Venitul minim de criza si sprjinul economic sunt primele doua masuri indicate de Pro Romania in cadrul planului pentru iesirea din criza, masuri ce trebuie puse in aplicare pe tot parcursul anului 2021.Venitul minim de criza se adreseaza celor cu venituri mici si are ca scop asigurarea…