Fostul ministru pentru Mediul de Afaceri in Guvernul Tudose, Ilan Laufer, in varsta de 37 de ani, este primul pe lista de candidati pentru Camera Deputatilor ai Pro Romania filiala Braila.



Ilan Laufer a detinut portofoliul de ministru pentru Mediul de Afaceri din vara anului 2017 pana la finele lunii ianuarie 2018, cand a fost schimbat, dupa ce Mihai Tudose nu a mai fost premier.



"Candidatura la Braila este un lucru care sincer ma incanta, am venit aici si am gasit o echipa foarte motivata sa facem treaba. A fost o negociere la nivel national, in urma careia domnul Victor…