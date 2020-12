Stiri pe aceeasi tema

- Partidul National Liberal (PNL) a castigat alegerile parlamentare in Salaj, atat la Senat, cu 27,27% din voturile valabil exprimate, cat si la Camera Deputatilor, cu 27,21% din voturi, potrivit rezultatelor provizorii publicare de Autoritatea Electorala Permanenta. La Senat, PNL a obtinut…

- Partidul National Liberal (PNL) a castigat alegerile parlamentare in Salaj, atat la Senat, cu 27,27% din voturile valabil exprimate, cat si la Camera Deputatilor, cu 27,21% din voturi, potrivit rezultatelor provizorii publicare de Autoritatea Electorala Permanenta, potrivit Agerpres. La Senat, PNL…

- Partidul Social Democrat a obtinut cele mai multe voturi la scrutinul electoral de duminica organizat in judetul Iasi, fiind urmat de PNL si USR PLUS, conform rezultatelor provizorii publicate de Autoritatea Electorala Permanenta. Potrivit datelor AEP, la Senat PSD are 53.424 din voturile…

- Partidul National Liberal (PNL) a obtinut, dupa centralizarea voturilor din cele 361 de sectii de votare organizate la nivelul judetului Vrancea, peste 34% din voturile valabil exprimate la Camera Deputatilor si Senat, urmat la o diferenta foarte mica de PSD, potrivit rezultatelor provizorii publicate…

- Partidul Social Democrat a obtinut, la Senat, 30,6% dintre voturile exprimate la alegerile parlamentare 2020 de duminica, la nivel national, iar la Camera Deputatilor – 30,5%. Partidul Național Liberal a obtinut, la Senat, 29,1%, iar la Camera Deputatilor – 29%, potrivit rezultatelor exit-pollului realizat…

- Partidul Social Democrat (PSD) a obtinut cele mai multe voturi, duminica, la scrutinul parlamentar, cand pana la ora 21,00 se prezentasera la urne 5.793.135 de alegatori (31,84%). Potrivit exit-poll-ului realizat la iesirea de la urne de CURS - Avangarde, pentru ora 19,00, PSD a obtinut, la Senat, 30,6%…

- Casele de pariuri din Romania au introdus in oferta cel mai așteptat eveniment politic al sfarșitului de ani: alegerile parlamentare. Conform Superbet, Partidul Național Liberal este marele favorit la caștigarea scrutinului din 6 decembrie. Cu o cota de 1,55 atat la Camera Deputaților, cat și la Senat.…

- Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti a stabilit ordinea candidatilor pe buletinele de vot pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie. Conform procesului verbal, ordinea pe buletinele de vot pentru Senat si Camera Deputatilor este urmatoarea: 1. Partidul Miscarea Populara 2.…