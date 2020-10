Tribunalul Botosani s-a pronuntat in favoarea respingerii candidaturilor la alegerile parlamentare pe care Partidul Noua Romania (PNR) le-a depus la Biroul Electoral de Circumscriptie Judetean (BECJ), potrivit portalului instantelor de judecata.



Dosarele de candidaturi, atat pentru Senat, cat si pentru Camera Deputatilor, au fost respinse, in prima etapa, de BECJ, pentru ca nu erau semnate olograf, insa reprezentantii PNR au contestat hotararea in instanta. Magistratii Tribunalului au respins contestatia, insa solutia judecatorilor poate fi atacata cu apel in 48 de ore de la pronuntare.

