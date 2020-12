Presedintele PNL Bihor, Ilie Bolojan, a refuzat sa comenteze rezultatele exit poll, el afirmand ca va face "declaratii la obiect" dupa ce vor fi disponibile rezultatele partiale, in Oradea si in judet. Liderul PNL Bihor a facut o scurta declaratie de presa dupa ce s-au aflat raportarile pentru ora 19,30, care au aratat ca PSD ar conduce in optiunile romanilor pe plan national, PNL fiind pe locul al doilea. "Speram ca, in momentul in care vor veni rezultatele partiale, obtinute in Oradea si o parte din judet, sa facem declaratii la obiect vizavi de rezultatele obtinute de PNL Bihor in aceasta duminica.…