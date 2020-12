Filiala PMP Bistrita-Nasaud a depus o contestatie la Biroul Electoral Judetean (BEJ), prin care reclama mai multe nereguli la 30 de sectii de votare din judet si cere renumararea voturilor in aceste cazuri, insa actiunea a fost respinsa de catre BEJ, potrivit deciziei publicate pe site-ul Institutiei Prefectului. Contestatia a fost trimisa in cursul serii de luni, prin posta electronica, iar BEJ Bistrita-Nasaud a analizat-o a doua zi, luand decizia sa o respinga ca inadmisibila, avand in vedere ca o eventuala renumarare a voturilor este de competenta Biroului Electoral Central si ca reprezentantii…