- Partidul National Liberal se situeaza pe primul loc in preferintele electorale ale bihorenilor, urmat de UDMR si PSD, a anuntat PNL Bihor, in urma numaratorii paralela in circa 97% din cele 655 de sectii de votare organizate in judet. Rezultatele arata ca, pentru Senatul Romaniei, lista PNL…

- Alianta USR PLUS a castigat alegerile parlamentare in judetul Timis, conform numaratorii paralele a PNL care a centralizat rezultatele din 548 sectii din totalul de 601, fiind urmata de PNL, PSD, AUR si PMP, in timp ce Pro Romania si UDMR nu ating pragul accederii in Parlament. Astfel,…

- Candidatii PSD la alegerile parlamentare au fost votati duminica de cei mai multi alegatori din judetul Tulcea, obtinand 32% si sunt urmati la o diferenta de circa 500 de voturi de cei ai PNL, cu 29%, potrivit numaratorii paralele efectuate de organizatia judeteana a liberalilor. Presedintele filialei…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) este partidul surpriza al alegerilor parlamentare din 2020. Ignorat de cei aflați la putere și bombardat de cei ce vor sa iși pastreze privilegiile specifice aserviților, AUR a reușit acolo unde politicieni mult mai titrați și-au spart capetele de infamul prag…

- Autoritatea Electorala Permanenta a virat, in prima decada a lunii noiembrie, in conturile a opt partide - PSD, PNL, USR, ALDE, PMP, PLUS, Pro Romania si Partidul Forta Nationala - subventii in suma totala de 23.078.653,91 lei, conform Agerpres.Potrivit AEP, Partidul Social Democrat a primit 10.423.916,18,…

- Lista AUR pentru Senatul Romaniei risca sa fie respinsa! Motivul: lipsa femeilor de pe lista de candidați. Formațiunea politica și-a retras ceilalți candidați la Senat și a lasat numai numarul 1 din lista, pe naistul Nicolae Voiculeț. Se așteapta in acest caz decizia Curții de Apel Prahova pentru soluționarea…

- Ziarul Unirea Cate partide politice au candidați in județul Alba pentru alegerile parlamentare 2020. Candidaturile admise de Biroul Electoral Listele cu candidați, a 12 fomațiuni politice, au fost admise, de catre Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 1 Alba, pentru alegerile parlamentare din data…

- Biroul electoral de circumscriptie al Municipiului Bucuresti a admis candidaturile depuse pentru Camera Deputatilor si Senat de 18 partide si formatiuni politice. Totodata, a fost acceptata intrarea in cursa pentru un loc in Camera Deputatilor a 5 candidati independenti. Potrivit…