Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti a constatat, luni, ramanerea definitiva a candidaturilor depuse de 18 partide si formatiuni politice si cinci independenti la alegerile parlamentare. Potrivit procesului-verbal publicat luni pe site-ul BEM, au ramas definitive candidaturile…

- Candidaturile depuse de formatiunile politice si independenti la alegerile parlamentare in circumscriptiile electorale din tara raman luni definitive.Birourile electorale de circumscriptie constata ramanerea definitiva a acestora, dupa expirarea perioadei de contestare a deciziilor de admitere…

- PMP, PNL, UDMR, Pro Romania, PSD, USR-PLUS, PNR, PER, PRM, PPU(SL), PSR, ARN, AUR si patru independenti au depus candidaturi in Prahova pentru alegerile parlamentare asteptate sa aiba loc pe 6 decembrie. Doua liste au fost respinse de Biroul Electoral, pe motiv ca aveau numai barbati sau numai femei,…

- Biroul Electoral Judetean Sibiu a anuntat, vineri, ca 13 formatiuni si 2 independenti si-au depus candidaturile pentru alegerile parlamentare.”In conformitate cu punctul 56 din Hotararea Guvernului nr. 745/2020 pentru aprobarea calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor…

- ALDE Vrancea si Pro Romania au depus, joi, candidaturile pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, cele doua formatiuni politice care sunt in proces de fuziune avand liste comune sub sigla Pro Romania. "Astazi am depus candidaturile pentru Camera Deputatilor si Senat din partea Aliantei Pro…

- Candidaturile vor fi anuntate pe 2 noiembrie, atunci cand se va constata care raman definitive. Campania electorala pentru alegerile parlamentare incepe pe 6 noiembrie, conform calendarului transmis de Autoritatea Electorala Permanenta. Partidele care au depus listele de candidati in Bucuresti…

- Biroul electoral pentru romanii din strainatate a constatat ramanerea definitiva a candidaturilor depuse de partide si formatiuni politice, dar si de independenti pentru un loc in Parlamentul Romaniei din partea diasporei, potrivit Agerpres.Citește și: Lista pentru parlamentare cu 'IZ PENAL'…

- Biroul electoral pentru romanii din strainatate a constatat ramanerea definitiva a candidaturilor depuse de partide si formatiuni politice, dar si de independenti pentru un loc in Parlamentul Romaniei din partea diasporei. Potrivit deciziei Biroului electoral nr. 43 pentru cetatenii romani cu domiciliul…