Prezenta la vot pe tara la scrutinul parlamentar a fost, duminica, pana la ora 20,00, de 31,11%, adica 5.659.852 de alegatori, potrivit datelor anuntate de Biroul Electoral Central (BEC). In mediul urban s-au prezentat la urne 3.045.446 de alegatori, iar in rural - 2.614.406. !function(e,i,n,s){var t="InfogramEmbeds",d=e.getElementsByTagName("script")[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var o=e.createElement("script");o.async=1,o.id=n,o.src="https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js",d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,"infogram-async");…