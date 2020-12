Prezenta la vot pe tara la scrutinul parlamentar a fost, duminica, pana la ora 18,00, de 27,92%, adica 5.079.908 alegatori, potrivit datelor anuntate de Biroul Electoral Central (BEC).





In mediul urban s-au prezentat la urne 2.711.948 de alegatori, iar in rural - 2.367.960.



Un numar de 64.012 de alegatori au votat cu urna mobila.



In Bucuresti au votat 26,77% dintre alegatori. In Sectorul 1 s-au prezentat la urne 32,49% din totalul alegatorilor inscrisi in liste, in Sectorul 2 - 27,90%, in Sectorul 3 - 22,81%, in Sectorul 4 - 27,64%, in Sectorul…