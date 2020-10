Stiri pe aceeasi tema

- Romanii cu drept de vot care au un act de identitate al carui termen de valabilitate ar fi expirat in perioada 1 martie – 6 decembrie pot merge la urne la alegerile parlamentare, anunța Biroul Electoral Central. Scrutinul pentru Senat si Camera Deputatilor ar urma sa fie organizat in data de 6 decembrie.…

- Biroul Electoral Central a acreditat Centrul de Sociologie Urbana si Regionala - CURS pentru efectuarea de sondaje la iesirea de la urne la alegerile parlamentare din 6 decembrie, la nivel national. Potrivit deciziei BEC de joi, operatorii de sondaj au acces in imobilul in care functioneaza sectia de…

- La USR Timis alegerile interne ale candidatilor pentru listele parlamentare sunt in toi. Pana luni dimineata USR PLUS va avea listele finale pentru Senat si Camera Deputatilor. La PLUS Timis, au fost desemnati candidatii si se poate spune ca se cunoaste deja un viitor parlamentar: Daniel Toda. Abia…

- Centrul de Sociologie Urbana si Regionala - CURS, Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde si Fundatia "Biroul de Cercetari Sociale" - BCS au fost acreditate, vineri, de Biroul Electoral Central sa faca sondaje de opinie la iesirea de la

- Perioada electorala aferenta alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor din data de 6 decembrie incepe luni. Biroul Electoral Central pentru alegerile parlamentare va fi constituit in 11 septembrie, 22 octombrie este termenul limita de depunere a candidaturilor pentru circumscriptiile electrorale…

