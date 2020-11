Biroul Electoral Central a adoptat, in sedinta de duminica, o decizie privind unele masuri pentru transmiterea cererilor de vot prin intermediul urnei speciale in cazul alegatorilor aflati in carantina sau izolare. Decizia prevede ca Directiile de sanatate publica trebuie sa comunice, "de indata, dar nu mai tarziu de data de 5 decembrie 2020", Birourilor electorale de circumscriptie judeteana/oficiilor electorale, dupa caz, in scris, prin orice mijloace, lista persoanelor in privinta carora s-a instituit izolarea sau carantina, dupa caz, insotita de deciziile emise in acest sens. In cazul persoanelor…