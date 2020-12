Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 51 de ani este cercetat penal dupa ce ar fi votat sambata la o secție din Spania, apoi, in baza unei declarații pe propria raspundere, a votat din nou, duminica, in comuna de domiciliu, Coțofanești din județul Bacau, potrivit Mediafax.

- De la inceperea procesului de votare pana in acest moment, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au fost inregistrate 3 sesizari cu privire la contravenții sau infracțiuni electorale. In alte 8 situatii de acest gen, politistii s-au autosesizat. In urma verificarilor efectuate pana la…

- Doar 24,50% era prezența la vot in ziua alegerilor parlamentare din Romania, duminica, la ora 17,30. Potrivit datelor de la Biroul Electoral Central, in județul Cluj era o prezența de 23,68%, iar la Gherla o prezența și mai scazuta, de 20,25%. Practic, la ora respectiva votase doar unul din cinci cetațeni…

- Un barbat a lesinat intr-o sectie de votare din sectorul 3 al Capitalei, dupa ce i s-a facut rau, iar echipajele de prim-ajutor care au ajuns acolo au fost nevoite sa constate decesul acestuia.

- Un barbat este cercetat de politistii din Olt dupa ce a votat de doua ori, o data folosind cartea de identitate a concubinei sale, iar apoi, la o alta sectie de votare, cu actul sau de identitate. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Olt, politistii au fost sesizati despre…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) anunta ca a expirat perioada in care cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii s-au putut inregistra pe portalul www.votstrainatate.ro cu optiunea pentru votul la o sectie de votare la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020. La exprirarea…

