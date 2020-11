Stiri pe aceeasi tema

- Pro Romania a depus joi listele candidatilor la alegerile parlamentare pe Bucuresti, iar lista la Camera Deputatilor este deschisa de Victor Ponta si pe primul loc la Senat este Calin Popescu Tariceanu. Celor doi lideri li se alatura o echipa de specialisti cu experienta in domeniile financiar-bancar,…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa| Ioan Lazar și avocatul Cosmin Arion, candidați din partea Pro Romania, filiala Alba, la Camera Deputaților și Senat IOAN LAZAR, candidat Camera Deputaților – Pro Romania: Județul Alba merita cea mai buna echipa! Este o mare onoare și responsabilitate sa pot lucra impreuna…

- ALDE și Pro Romania au programate astazi ședințe in care conducerile celor doua partide vor vota fuziunea, au declarat pentru G4Media.ro surse politice.Propoția negociata la locurile eligibile va fi 60% Pro Romania și 40% ALDE.Daca decizia de fuziune va fi luata astazi, partidele conduse de Victor Ponta…

- Pro Romania si ALDE vor incepe procedurile jurice impuse de lege daca liderii celor doua formatiuni politice vor lua astazi o decizie privind fuziunea. Potrivit G4Media, partidul condus de Victor Ponta si cel al lui Calin Popescu Tariceanu nu au timpul necesar pentru a termina fuziunea, inainte…

- ALDE si Pro Romania au programate azi sedinte paralele, la finalul carora Calin Popescu Tariceanu va sustine o conferinta de presa alaturi de Victor Ponta. Potrivit surselor citate de G4Media, cei doi vor anunta fuziunea dintre ALDE si Pro Romania.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, declara intr-un interviu acordat AGERPRES ca este posibil sa existe o perspectiva comuna cu Pro Romania in privinta alegerilor parlamentare, dar ca se va discuta despre aceasta "formula politica cu bataie mai lunga" dupa alegerile locale. Tariceanu…

- Victor Ponta și Calin Popescu Tariceanu negocieaza o eventuala fuziune intre Pro Romania și ALDE, transmite G4media.ro. Negocierile au loc in contextul in care PSD a decis ca va merge singur in alegerile parlamentare și ca nu va face alianțe electorale cu nici un partid."Exista negocieri de fuziune,…

- Consiliul Politic National al PSD a decis, marți, cu 69 de voturi pentru și 2 impotriva, ca partidul sa nu faca alianțe la alegerile parlamentare programate la sfarșitul acestui an, au declarat pentru G4Media.ro surse din partid. Astfel, Pro Romania (Victor Ponta), PPUsl (controlat de Dan Voiculescu)…