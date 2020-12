Prima zi a votarii in strainatate la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor a inceput in toate sectiile organizate in Europa, prin deschiderea la ora 9,00 (ora Romaniei) a sectiilor de votare organizate in vestul continentului, informeaza sambata Ministerul Afacerilor Externe.



Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, la ora 9,00 (ora Romaniei) votul este in desfasurare in 695 sectii de votare, din Asia, Europa si Africa (Noua Zeelanda, Australia, Republica Coreea, Japonia, China, Filipine, Malaezia, Indonezia, Singapore, Vietnam, Kazahstan, India, Sri Lanka, Pakistan, Turkmenistan,…