- In contextul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 935/05.11.2020 care interzice funcționarea piețelor agroalimentare organizate in spații inchise, Primaria Sibiu și SC Piețe SA transmit sibienilor și producatorilor ca piețele agroalimentare din Sibiu iși vor continua activitatea.

- Primarul din Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, anunța ca piețele agroalimentare organizate in spații publice ale municipiului raman deschise. Potrivit sursei citate, inclusiv pentru producatorii de produse lactate vor fi spații de vanzare deschise. ”In ultimele zile, am observat, in presa centrala, o intreaga…

- Primaria Municipiului Blaj anunța ca atat Piața Mare Agroalimentara, din zona Campia Libertații, cat și Piața Mica, din zona Garii, vor ramane deschise și vor funcționa dupa programul obișnuit. Singura modificare o reprezinta comercializarea produselor lactate din Piața Mare, care se va face in exteriorul…

- Asociației Administratorilor de Piețe din Romania solicita ca in Hotararea de Guvern ce urmeaza a fi adoptata sa fie revizuit art. 7 din Hotararea CNSU nr. 52 din 05.11.2020. Acesta prevede inchiderea piețelor agroalimentare și targurilor. Reprezentanții piețelor considera ca este important ca toate…

- „Aseara am vorbit despre masuri mai degraba generic, mai ales eu in deschiderea sedintei de Guvern si am vorbit despre inchideri de piete si targuri, insa discutand mai in detaliu cu Guvernul am ajuns la concluzia ca probabil ca solutia cea mai inteleapta ar fi sa se inchida pietele care sunt in spatii…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune, pentru limitarea raspandirii pandemiei de COVID-19, ca de luni masca sa fie obligatorie pe tot teritoriul tarii, sa fie instituite restrictii de circulatie noaptea, cursurile in invatamantul preuniversitar sa se desfasoare online, reuniunile…

- Guvernul a alocat, printr-o hotarare adoptata in sedinta de joi, suma de 625 de milioane de lei pentru acoperirea cheltuielilor legate de organizarea alegerilor parlamentare din 6 decembrie. "Au fost adoptate doua hotarari de Guvern pentru organizarea alegerilor pentru Parlametul Romaniei…