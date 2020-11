Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Angel Tilvar, candidat pe prima pozitie a listei PSD Vrancea pentru Senat, a afirmat, vineri, ca "satele si comunele Romaniei au fost abandonate de Guvern, in plina pandemie". Parlamentarul a atras atentia intr-un comunicat de presa cu privire la faptul ca desi aproape jumatate…

- Organizatia PSD Vrancea a depus, joi, listele de candidati pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, pe primele locuri regasindu-se Nicusor Halici, pentru Camera Deputatilor, si Angel Talvar, la Senat, noteaza Agerpres. "Ne-am propus sa castigam si sa demonstram romanilor si vrancenilor, fara…

- PSD a definitivat listele pentru alegerile parlamentare pentru 14 județe. Fostul ministru Eugen Teodorovici deschide lista pentru Senat la Tulcea, Titus Corlațean la Dambovița și Robert Cazanciuc la Giurgiu. Inca nu s-au stabilit candidații pentru PSD Vrancea, dupa invalidarea lui Marian Oprișan.

- Consiliul Politic National a invalidat lista candidatilor PSD Vrancea la alegerile parlamentare. Decizia vine in contextul in care Marian Oprisan a convocat o sedinta a organizatiei PSD Vrancea si s-a pus candidat la parlamentare. Marian Oprisan, demonstratie de forta in fata lui Ciolacu! S-a…

- Consiliul Politic National al PSD (fostul CEx) a decis, marți, sa invalideze lista candidaților PSD Vrancea la alegerile parlamenare, au declarat surse social-democrate pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Citește și: Cum l-a zdrobit Florin Iordache, la vot, pe candidatul PNL + USR la șefia Consiliului LegislativOrganizatia…

- Conducerea filialei Vrancea a Partidului Mișcarea Populara a depus marți, 20 octombrie 2020, dosarele de candidatura pentru Camera Deputaților și Senat. La Camera Deputaților, lista este deschisa de fostul prefect al județului Vrancea, Sorin Hornea, președintele PMP Vrancea, urmat de fostul inspector…

- Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului "Matei Bals" din Capitala, candideaza la alegerile parlamentare din partea PSD. Medicul se afla pe locul al doilea al listei PSD București pentru Senat. Dupa ce, zilele trecute, a fost anunțata și candidatura lui Alexandru Rafila, tot din partea PSD,…

