- Consilierul judetean Elena Stoica, candidat pe listele PSD Vrancea pentru Camera Deputatilor, a declarat vineri ca oamenii pe care i-a intalnit in comunele din judet ''nu inteleg de ce copiii lor nu mai au dreptul sa se duca la gradinita si la scoala", atat timp cat au facut tot ce le-a stat…

- Politic Replica liberalilor roșioreni la acuzațiile liderului PLUS/ “Alegerea viceprimarului nu este o tema de campanie la alegerile parlamentare” 11/11/2020 15:00 In urma alegerilor locale, in Consiliul Local de la Roșiori de Vede, din totalul de 19 mandate, noua au revenit PSD, cinci…

- Organizatia PSD Vrancea a depus, joi, listele de candidati pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, pe primele locuri regasindu-se Nicusor Halici, pentru Camera Deputatilor, si Angel Talvar, la Senat, noteaza Agerpres. "Ne-am propus sa castigam si sa demonstram romanilor si vrancenilor, fara…

- ALDE Vrancea si Pro Romania au depus, joi, candidaturile pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, cele doua formatiuni politice care sunt in proces de fuziune avand liste comune sub sigla Pro Romania. "Astazi am depus candidaturile pentru Camera Deputatilor si Senat din partea Aliantei Pro…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri seara, ca dupa noi discuții in conducerea largita, Marian Oprișan a fost de acord sa nu mai ocupe un loc pe lista PSD Vrancea la alegerile parlamentare.Deputatul Nicușor Halici va deschide lista PSD la Camera Deputaților in Vrancea, iar deputatul…

- Consiliul Politic National al PSD (fostul CEx) a decis, marți, sa invalideze lista candidaților PSD Vrancea la alegerile parlamenare, au declarat surse social-democrate pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Citește și: Cum l-a zdrobit Florin Iordache, la vot, pe candidatul PNL + USR la șefia Consiliului LegislativOrganizatia…

- Foto Lucian Curelariu Consiliul Județean al PSD Vrancea a validat azi cu unanimitate de voturi listele de candidați ale social democraților vranceni la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie. Consiliul Județean al PSD este format din 178 de membri. De menționat ca inițial, Marian Oprișan a refuzat…

- Actualii parlamentari USR Marius Bodea si Cosette Chichirau deschid listele USR-PLUS Iasi la Senat si Camera Deputatilor, liderii aliantei sustinand ca vor lupta in viitorul legislativ pentru proiectele de infrastructura ale Moldovei, anunța news.ro.USR si PLUS si-au desemnat la Iasi candidatii…