Deputatul PSD Vrancea, Nicusor Halici, a declarat marti, in cadrul unei conferinte de presa, ca Guvernul refuza sa prezinte bugetul pe anul 2021 pentru ca urmeaza cresteri de TVA si noi impozite, taieri salariale in sectorul bugetar, dar si un acord cu FMI.



"Guvernul refuza sa intocmeasca un buget pe care sa il prezinte inainte de alegeri, ca sa vedem care sunt punctele majore ale bugetului Romaniei pe anul 2021. (...) Ei refuza sa vina cu bugetul pentru ca au in vedere cresterea TVA-ului, undeva in zona 22-24%, au in vedere taieri de salarii si venituri din sectorul bugetar, impozitari…