Partidul Miscarea Populara va urmari, din punct de vedere juridic, modul in care se va desfasura votul de duminica si ulterior acestei date si va face toate demersurile ca posibilele incalcari de lege constatate sa fie sanctionate in timp real, a anuntat Cristian Diaconescu, prim-vicepresedinte al PMP si candidat la alegerile parlamentare. "Organizam un grup de avocati in PMP, care se vor ocupa foarte serios, mai ales din punct de vedere juridic, in a urmari tot ceea ce se intampla in ziua votului si in perioada ulterioara, pentru ca dorim ca acest vot sa fie corect, sa fie cinstit si sa fie organizat…