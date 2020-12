Europarlamentarul Dan Nica, liderul Grupului PSD din Parlamentul European, a declarat, duminica, la iesirea de la urne ca a votat pentru ca Romania sa aiba, in sfarsit, un Guvern responsabil.



",Am votat pentru ca in Romania sa avem in sfarsit un Guvern responsabil, care sa aiba grija de oameni, de sanatatea acestora, de locurile de munca, sa aiba grija de copii, sa construiasca scoli si nu sa inchida scoli, sa poata oamenii sa merga in liniste si siguranta atunci la serviciu, la piata. Acestea sunt lucrurile de care Romania are nevoie si de aceea are nevoie de un Guvern responsabil",…