- Alegatorii care se prezinta duminica la urne pentru a-si alege reprezentantii in noul Legislativ sunt obligati sa respecte masurile speciale de protectie stabilite de autoritati in contextul pandemiei de coronavirus.

- Cetatenii romani care traiesc in afara granitelor vor putea sa voteze la alegerile parlamentare timp de doua zile, sambata si duminica. Votarea in strainatate incepe chiar in aceasta seara, la ora 20:00, ora Romaniei, cand va fi deschisa sectia de votare de la Auckland, Noua Zeelanda. Pentru varianta…

- Cetatenii romani cu drept de vot cu domiciliul sau resedinta in strainatate sunt asteptati sambata si duminica la urne pentru a-si alege reprezentantii in noul Legislativ. Este pentru prima oara cand alegerile parlamentare in strainatate se deruleaza pe parcursul a doua zile. Circumscriptia electorala…

- Cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii si membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate isi pot exercita dreptul de vot, la alegerile parlamentare, la orice sectie de votare din strainatate, pe baza unui act de identitate si a unui document ce atesta resedinta…

- Ministerul Afacerilor Externe a publicat pe pagina sa de internet, in sectiunea dedicata alegerilor parlamentare 2020, o rubrica de "Intrebari frecvente" referitoare la exercitarea dreptului de vot de catre cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate la alegerile parlamentare din acest…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca a publicat pe pagina sa de internet, in sectiunea dedicata alegerilor parlamentare 2020, o rubrica de "Intrebari frecvente" referitoare la exercitarea dreptului de vot de catre cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate la alegerile parlamentare…

- Peste 30.000 de romani din strainatate s-au inscris pana in prezent pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Potrivit site-ului AEP, pana marti, in jurul orei 14,30, au fost depuse 30.069 de cereri pentru votul prin corespondenta. Cele mai multe cereri au fost depuse…

- Bogdan Aurescu a anuntat ca, pana in momentul de fata, doar Malta si Nigeria nu permit organizarea de sectii de votare pe teritoriile lor, la alegerile parlamentare, in contextul pandemiei de coronavirus. Ministrul Afacerilor Externe i-a incurajat pe romanii cu domiciliul in strainatate sa se inregistreze…