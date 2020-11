Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Pro Romania Adrian Tutuianu, candidat pentru un mandat de deputat de Dambovita, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca se testeaza in continuare foarte putin pentru depistarea cazurilor de COVID-19, scopul fiind acela de mentinere a unui numar anuntat de sub 10.000 de cazuri. Tutuianu…

- Situația este ingrijoratoare in județul Sibiu, acolo unde rata de infectare cu noul coronavirus se apropie de 9. Incidența cazurilor de Covid-19 la 14 zile a ajuns, luni, in județul Sibiu, la 8,83 la mia de locuitori Județul Sibiu este primul din Romania la rata de infectare. Pe locul 2 se situeaza…

- Romania a fost ruinata intr-un an de guvernare liberala, iar revenirea economica este o "minciuna marca Florin Citu", a declarat, sambata, intr-un comunicat de presa remis AGERPRES, deputatul PSD Razvan Cuc. Parlamentarul social-democrat sustine ca ministrul Finantelor, Florin Citu, a comparat gresit,…

- In numai o zi, elevii a 307 școli din Romania vor incepe sa invețe online, din cauza numarului de infectari. Practic, la fiecare ora, se inchid alte 12 școli. Iar aceasta arata cat de mult se inrautațește situația. In total, 2.169 de școli se afla in scenariul roșu, adica peste 12% din total. Potrivit…

- La sfarșitul lunii iulie, Comisia Europeana a semnat un contract de achiziție a dozelor de Remdesivir necesare tratarii a aproximativ 30.000 de cetațeni UE infectați cu coronavirus. Romania a primit a doua cea mai mare cantitate, dupa Spania, mai exact necesarul pentru a trata 5.000 de pacienți.…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a transmis vineri, in contextul disputei privind o eventuala amanare a date alegerilor parlamentare, ca daca se va agrava situația medicala in țara, atunci social-democrații „nu vor ezita nicio secunda in a alege viața oamenilor”. Replica vine dupa ce premierul Ludovic…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, a facut declarații, marți, 29 septembrie, la emisiunea ”Tema Zilei”, de la TVR1, referitoare la evoluția pandemiei de coronavirus in Romania. Demnitarul spus ca, in ritmul prezent, se pot organiza alegerile parlamentare din noiembrie și ca situația din școli și din…

- Rezultate partide, alianțe și independenți (numeric și procentual) la Consiliul Local din Baia Mare! Situația statistica și procentuala a prtidelor, alianțelor și candidațior independenți din Baia Mare: PMP : 4501 VOTURI (11%) ALDE : 876 VOTURI (2%) UDMR : 2996 VOTURI (7 %) PRO ROMANIA 1080 VOTURI…