- Al doilea scrutin din pandemie se desfașoara dupa reguli sanitare și de protecție similare cu alegerile locale. Vom vota cu masca și manusi, vom fi supuși triajului epidemiologic și vom fi obligați sa pastram distanța intre noi.

- Alegerile parlamentare au loc duminica, 6 decembrie, in plina pandemie de Covid-19. La alegerile din 6 decembrie 2020 se aleg membrii Senatului și ai Camerei Deputaților. Va prezentam modelul cererii pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale.

- Alegerile parlamentare organizate in strainatate se desfasoara pe durata a doua zile, 5 si 6 decembrie, in intervalul orar 7.00 – 21.00 (ora locala), Votul in strainatate se va finaliza luni dimineata, la ora 7.00, odata cu inchiderea sectiilor de votare de pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii.…

- Votul in diaspora pentru alegerile parlamentare a inceput, primii care sunt asteptati la urne fiind romanii din Noua Zeelanda, care isi pot exercita dreptul de vot la sectia deschisa in Auckland. Ei vor fi urmati de cei din Australia.

- Romanii din strainatate mai au cateva ore pana cand pot merge sa voteze la cele 748 de secții de votare deschise pentru alegerile parlamentare, cele mai multe in Spania. Vorbim in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX cu Adrian Junoiu, un roman stabilit in Spania, care reprezinta Asociația Romano-Spaniola…

- Peste 18 milioane de alegatori sunt asteptati duminica la urne in cele peste 18.000 de sectii organizate in tara pentru a-si alege reprezentantii in noul Legislativ. Senatorii si deputatii sunt alesi prin scrutin de lista, potrivit principiului reprezentarii proportionale.…

- Și masca, nu doar buletinul sunt obligatorii la aceste alegeri in vreme de pandemie. Niciun alegator nu a putut pași intr-o secție de votare fara sa respecte reguli cu care ne-am familiarizat de 6 luni de zile.

- Romanii isi aleg duminica primarii si consilierii locali, intr-un scrutin considerat un test inaintea alegerilor legislative cruciale prevazute in decembrie, insa amenintat de un putrnic absenteism din cauza intensificarii epidemiei covid-19, relateaza AFP, potrivit news.ro.In total 43.000…