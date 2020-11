PSD a depus o plangere la CNA prin care solicita ca presedintele Klaus Iohannis sa vorbeasca pe spatiul electoral al PNL, mentionand ca discursul sefului statului de marti, ''cu mesaje electorale fatise, directe, pentru si in favoarea Partidului National Liberal'', a fost difuzat in cadrul unor emisiuni informative. "Cand esti politruc si nu presedinte, trebuie sa fii tratat ca atare. Prin urmare, astazi (n.r. - miercuri) am depus plangere la CNA prin care am solicitat ca Iohannis sa vorbeasca pe spatiul electoral al PNL. Mesajele presedintelui nu prezinta activitati ale institutiei…