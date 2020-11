Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a stabilit, prin hotararea adoptata joi privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu 30 de zile din data de 14 noiembrie, o serie de masuri privind perioada de proces electoral pentru alegerile parlamentare. Astfel, conform hotararii, pe…

- Fiecare secție de votare pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie va trebui sa fie dotata cu flacoane cu soluție dezinfectanta iar toți participanții la procesul electoral vor trebui sa poarte masca de protecție, potrivit unei decizii adoptate joi de Comitetul Național pentru Situații de Urgența.Alegerile…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența se va reuni, joi, in contextul in care Romania a trecut pragul de 8500 de infectari pe zi cu noul coronavirus.Citește și: Klaus Iohannis este contrazis de istorie: PNL a condus ministerul Sanatații mai mult decat PSD In ședința CNSU se va…

- Eveniment DOCUMENT/ Noi masuri adoptate de autoritați: Masca, obligatorie in toate spațiile deschise, acolo unde rata de infectare depașește 3 la mia de locuitori; fara nunți, botezuri sau aniversari, in urmatoarea perioada 13/10/2020 21:25 Membrii Comitetului Național pentru Situații de Urgența…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis ca, in unitațile de invațamant preuniversitar in care sunt organizate secții de votare pentru alegerile locale din anul 2020, activitațile didactice sa se desfașoare in sistem on-line. ”Activitatea didactica ce presupune prezența fizica a elevilor…

- Elevii vor invața online in perioada 25-29 septembrie, a decis Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU). Masura vine in contextul organizarii alegerilor locale de duminica. ”Activitatea didactica ce presupune prezența fizica a elevilor și a cadrelor didactice in cadrul unitaților de invațamant…

