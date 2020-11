Stiri pe aceeasi tema

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat, sambata, ca situatii precum cele inregistrate la spitalele din Suceava si Piatra Neamt s-au datorat atitudinii politicienilor. Cioloș susține ca autoritațile nu au luat in calcul toți factorii in momentul in care au decis sa inchida școlile, iar acest…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a precizat ca s au dispus expertize ADN pentru stabilirea identitatii a cinci dintre persoanele decedate in cazul incendiului de la spitalulul judetean de la Piatra Neamt.Biroul de informare…

- Social-democratii suceveni sunt nemultumiti deoarece colegii lor de de la Centru „le-au plantat” un candidat din Bucuresti pe un un loc eligibil la Camera Deputatilor. Este vorba despre Vlad Popescu, fiul primarului Cristian Popescu Piedone. Primul care si-a exprimat nemultumirea in spatiul public este…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat, luni, ca eventualele parteneriate dupa alegerile parlamentare vor fi gandite in functie de viziunea proprie privind modul in care Romania trebuie sa fie guvernata si nu se va sta la "targuieli". "Noi vedem aceasta revolutie a bunei guvernari printr-o…

- Copresedintele USR PLUS, Dacian Ciolos spune ca alianța este o noua forța politica a țarii. "Aveti in fata o noua forta politica a Romaniei asa cum am promis, asa cum impreuna cu...

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a declarat, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca la Iasi PSD si PNL au "tradat" increderea cetatenilor, sustinand ca "PNL a luat primari pesedisti cu traista" iar Alianta trebuie sa faca o bresa pentru a obtine cat mai multe primarii.Citește și: Rareș…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos ii indeamna pe oameni sa mearga la urne pe 27 septembrie si sa-l voteze pe Stelian Ion la Primaria Constanta, municipiul putand "renaste" daca va fi facuta "alegerea judicioasa". "Constanta poate renaste daca face alegerea judicioasa. Stelian Ion cunoaste foarte…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, PSRM ar obține cele mai multe voturi. Mai exact, studiul realizat de Compania de cercetare și consultanța politica „Intellect Group” in parteneriat cu Asociația Obșteasca „Spero”, arata ca 25,9% dintre alegatori ar vota pentru socialiști. Pe locul…